Из «ДНР» пропустили всего 20 человек: Ситуация в КПВВ на Донбассе

Сегодня, 4 сентября, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения на Донбассе пересекли 1 620 человек в обоих направлениях, из них большинство – в КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечается, КПВВ работают по осеннему графику ежедневно с 07:00 до 18:30.

Бесперебойно продолжает функционировать КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). По состоянию на 12:00 в этом КПВВ линию разграничения пересекли 1489 человек.

На Донетчине сегодня незаконные вооруженные формирования «ДНР» открыли движение напротив КПВВ «Новотроицкое».

«Сейчас пограничники в этом контрольном пункте обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 11 автомобилей и 111 человек. В то же время российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12:00 на контролируемую территорию Украины последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек», – сообщили в Госпогранслужбе.

Полностью заблокированным со стороны НВФ остается движение в КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.).

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.