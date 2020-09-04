До 50 тысяч: МККК предлагает гранты предпринимателям Донетчины

Международный Комитет Красного Креста МККК предоставит гранты до 50 тыс. грн жителям Авдеевки, Бахмутского, Ясиноватского и Торецкого района (Донецкая обл.), чья экономическая деятельность пострадала в результате конфликта. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в пресс-службе МККК.

В сообщении отмечается, что МККК готов поддержать любую бизнес-идею, которая будет приносить стабильный доход семье, а также соответствовать потребностям рынка. На основании полученных заявок и бизнес-планов группа специалистов МККК проведет анализ бизнес-идеи с учетом знаний и навыков заявителя в выбранной отрасли, а также качества заполненного бизнес-плана.

Основные критерии для получения гранта:

доход* на человека не превышает 4700 грн;

фактическое проживание в указанных населенных пунктах;

наличие соответствующих знаний и опыта;

мотивация и готовность сделать свой вклад в реализацию и развитие бизнес-идеи.

«Обращаем ваше внимание на то, что грантовые денежные средства не покрывают покупку и ремонт транспортных средств. Стоимость ремонта помещений, расходных материалов и закупки товара для реализации не должны превышать 30% от запрашиваемой суммы гранта. Получатели грантовых средств МККК в рамках данной программы в 2018-2020 годах, не могут претендовать на получение данного вида помощи», – отмечается в сообщении.

Электронную версию заявки можно получить, написав на электронную почту slv_grants_program_services@icrc.org. Заполненную заявку необходимо отправить на эту же электронную почту. Размер письма с вложенным документом не должен превышать 5Мб. Бумажную копию заявки соискатели могут взять в своем поселковом совете/администрации. После заполнения ее нужно оставить в специальном боксе в здании поселкового совета/администрации. Прием заявок проводится до 25 сентября!

Подробнее об условиях программы можно узнать по телефону горячей линии представительства МККК в Славянске: 0800 300 115.

*Под доходом подразумевается заработная плата, социальные пособия и т.д.