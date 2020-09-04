Электронная цифровая подпись: Как подать документы дистанционно с неподконтрольной территории (Инструкция)

Находясь на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, при необходимости можно подать документы дистанционно. Для этого понадобится оформить электронную цифровую подпись. Как это сделать – разъяснили в общественной организации «Донбасс SOS».

Юристы отмечают, что согласно Закону Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», юридическая сила электронного документа не может отрицаться исключительно из-за того, что он имеет электронную форму. Как и документ на бумажном носителе, электронный документ должен иметь обязательные реквизиты и быть подписан.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это данные в электронной форме, полученные по результатам криптографического преобразования, которые добавляются к другим данным или документам и обеспечивают их целостность и идентификацию автора. Квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись, и имеет презумпцию соответствия собственноручной подписи.

«Это означает, что вы можете с помощью ЭЦП подписывать электронные документы, в том числе на государственных порталах: ПФУ, Электронный суд, Портал государственных услуг и т.д.», – перечисляют юристы.

Для получения ЭЦП необходимо обратиться в один из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК). Существует Электронный реестр субъектов, которые предоставляют услуги, связанные с ЭЦП.

Возможность получить ЭЦП дистанционно есть у клиентов «ПриватБанка», с помощью приложения «Приват24». Подробнее о получении можно прочитать здесь.

Для получения ЭЦП в АЦСК «Ощадбанк» необходимо личное обращение в отделение банка.

Напомним, «ПриватБанк» 28 августа массово разослал переселенцам сообщения с требованием подтвердить фактическое проживание на подконтрольной Украине территории.