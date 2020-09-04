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Электронная цифровая подпись: Как подать документы дистанционно с неподконтрольной территории (Инструкция)

04.09.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Находясь на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, при необходимости можно подать документы дистанционно. Для этого понадобится оформить электронную цифровую подпись. Как это сделать – разъяснили в общественной организации «Донбасс SOS».

Юристы отмечают, что согласно Закону Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», юридическая сила электронного документа не может отрицаться исключительно из-за того, что он имеет электронную форму. Как и документ на бумажном носителе, электронный документ должен иметь обязательные реквизиты и быть подписан.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это данные в электронной форме, полученные по результатам криптографического преобразования, которые добавляются к другим данным или документам и обеспечивают их целостность и идентификацию автора. Квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись, и имеет презумпцию соответствия собственноручной подписи.

«Это означает, что вы можете с помощью ЭЦП подписывать электронные документы, в том числе на государственных порталах: ПФУ, Электронный суд, Портал государственных услуг и т.д.», – перечисляют юристы.

Для получения ЭЦП необходимо обратиться в один из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК). Существует Электронный реестр субъектов, которые предоставляют услуги, связанные с ЭЦП.

Возможность получить ЭЦП дистанционно есть у клиентов «ПриватБанка», с помощью приложения «Приват24». Подробнее о получении можно прочитать здесь.

Для получения ЭЦП в АЦСК «Ощадбанк» необходимо личное обращение в отделение банка.

Напомним, «ПриватБанк» 28 августа массово разослал переселенцам сообщения с требованием подтвердить фактическое проживание на подконтрольной Украине территории.

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