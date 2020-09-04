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Почти перестала течь вода: В соцсетях показали исчезающие искусственные водопады в «ЛНР» (Фото)

04.09.20 15:19
Алчевск / Twitter
Алчевск / Twitter

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) высыхает водоем. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На Орловых прудах почти перестала течь вода через шандоры (элементы гидротехнического сооружения).

Местные жители обеспокоены, что от искусственных водопадов вскоре ничего не останется.


Как водопады выглядели ранее:

Напомним, на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей из-за копанок и закрытых шахт, где не откачивается вода, создается угроза экологической безопасности всего региона.

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