Почти перестала течь вода: В соцсетях показали исчезающие искусственные водопады в «ЛНР» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) высыхает водоем. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На Орловых прудах почти перестала течь вода через шандоры (элементы гидротехнического сооружения).

Местные жители обеспокоены, что от искусственных водопадов вскоре ничего не останется.





Как водопады выглядели ранее:

Напомним, на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей из-за копанок и закрытых шахт, где не откачивается вода, создается угроза экологической безопасности всего региона.