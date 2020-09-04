НВФ затрудняют тушение пожаров, – Гайдай

В Луганской области продолжаются пожары, есть подозрения насчет поджогов. Подробности рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, сообщает «Украина 24».

«Сейчас открыто 4 уголовных производства, результаты будут немного позже. Но могу отметить, что у нас тоже не в одном и не в двух местах возникли пожары, а по всей линии разграничения и еще в нескольких местах. То есть у нас ориентировочно одновременно около 30 пожаров в день в разных местах. Вся линия разграничения пылала», – сказал он.

Гайдай рассказал, что пострадавшим в пожаре военным выплатят помощь.

«Министр обороны гарантировал, что семье погибшего бойца и двум раненым дадут материальную помощь. Кроме того, накануне пострадал один работник ГСЧС после того, как взорвался неустановленный предмет (специфика Луганской области – у нас очень много заминированных участков). Осколок прошел, не зацепив артерию, но было ранение в шею. Он также получит помощь, но уже по линии ГСЧС», – сказал Гайдай.

Глава ОГА отметил, что из-за незаконных вооруженных формирований (НВФ) невозможно гасить пожары с самолетов.

«Для того, чтобы применить авиацию, нужно получить разрешение от Трехсторонней контактной группы, потому что гарантий безопасности никто самолетам не дает. Самолеты, чтобы гасить пожар, должны залетать на пару десятков километров на неподконтрольную территорию для того, чтобы продуктивно использовать воду, которую они несут. За время, которого у нас нет, нужно мгновенно реагировать, так как ветер меняется. К тому же пожарные не могут напрямую проехать из-за заминированных участков, приходится часами их объезжать», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района. В тот же день в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.

Утром 3 сентября стало известно, что правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что владельцы полностью уничтоженных домов во время новых пожаров в Луганской и Харьковской областях получат максимальную компенсацию – примерно 300 тыс. грн.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что причиной возникновения масштабных пожаров в Луганской области является умышленный поджог в районе нескольких прифронтовых населенных пунктов.