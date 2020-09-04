В соцсетях сообщают о массовых проверках мужчин в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке незаконные вооруженные формирования (НВФ) проводят массовые проверки мужчин. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, дончане рассказывают, что проверки начались 3 сентября: сотрудники «МВД ДНР», «ВАИ» и других «служб» проверяют мужчин-пассажиров автобусов на городских маршрутах в разных районах города. Спрашивают, «служил» ли мужчина, проверяют документы.

«Кошмарят» также и пассажиров и водителей легковых и грузовых автомобилей, в том числе на выездах из города.

Как предполагают местные жители, «полицейским» поступила какая-то ориентировка. Многие связывают это со слухами об очередном убийстве молодой девушки.