В Верховной Раде создадут временную следственную комиссию по делу «вагнеровцев»

Создание временной следственной комиссии (ВСК) в Верховной Раде по делу «вагнеровцев» позволит доказать, что обвинения в адрес высших должностных лиц Украины в срыве спецоперации по задержанию наемников не нашли своего подтверждения. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Укринформ».

«Это право народных депутатов создавать любые ВСК, если они считают, что это требует исследования. Это логично. Если вопрос поднят и он получил огласку, его надо изучать. Но я не верю в то, что инкриминируется ни Офису президента, ни спецслужбам», – прокомментировал Резников.

Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы все проверить и изучить. «И публично отчитаться обществу о том, что те обвинения не нашли своего подтверждения. Это обязательно надо сделать», – сказал вице-премьер.

Резников отметил, что он не верит в проведение спецоперации СБУ по задержанию «вагнеровцев». «Но если все же предположить, что такая спецоперация была, то я считаю как раз преступлением против Украины распространение такой информации. Сам факт распространения такой информации не идет в пользу международного авторитета Украины», – сказал он.

В то же время вице-премьер отметил, что, по его мнению, информация, которую он читал об этой спецоперации, выглядит недостоверно. «Это выглядит как чушь. Это мое личное как юриста субъективное отношение», – резюмировал Резников.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Есть и выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждала, что наемники – граждане РФ и настаивала на их освобождении.

14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание участников частной военной компании «Вагнера» в Беларуси – это совместная операция украинских и американских спецслужб.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слышал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.