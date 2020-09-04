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Глава МИД Украины ожидает встречи в Нормандском формате на уровне министров в сентябре

04.09.20 15:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На данный момент идет активная подготовка к встрече советников «нормандской четверки». Так, если не возникнет непредвиденных ситуаций, то будут созданы все условия для встречи министров иностранных дел, которая ожидается до конца сентября. Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

«План состоит в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров Нормандского формата. По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, ведется активная подготовка к ней, буквально сидя в Верховной Раде, я время от времени отвлекался на переписку по подготовке этой встречи. Поэтому, как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, какие результаты будут достигнуты, если на этой встрече не произойдет ничего форс-мажорного, то будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел», – отметил Кулеба.

По словам главы МИД, стороны настроены на проведение встречи в сентябре.

«Но и я, и мои французские и немецкие коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре. Насколько мне сообщили мои коллеги, то российский министр Сергей Лавров также не возражает против проведения такой встречи», – добавил Кулеба.

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