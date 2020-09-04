На Донетчине 173 детям-сиротам приобрели жилье

В Донецкой области для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приобрели 173 единицы жилья за счет субвенции из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Жилье приобретается в рамках субвенции местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, предусмотренной в 2019 году.

«По состоянию на 2 сентября 2020 года в рамках реализации указанной субвенции приобретено 173 единицы жилья, в том числе 172 единицы – по направлению денежной компенсации, 1 – приобретение жилья местными органами власти», – говорится в сообщении.

Работа в этом направлении продолжается.

Напомним, 23 августа в Мариуполе дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получили 39 квартир. Также сертификаты на 9 квартир детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, вручили 24 августа в Краматорске.