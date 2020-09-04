Карты «Ощадбанка» и КПВВ: Правозащитники ответили на вопросы по теме карантина

В связи с решением Кабинета министров о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 октября 2020 года, на «горячую линию» общественной организации «Донбасс SOS» поступают вопросы об изменениях, связанных с решением правительства. Правозащитники предоставили ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Правда ли, что с продлением карантина закроют КПВВ и пропуск граждан осуществляться не будет?

– На данный момент распоряжения о закрытии контрольных пунктов не поступало. Работу продолжают КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) На Донетчине КПВВ «Марьинка» закрыт со стороны «ДНР».

Правда ли, что автоматическое продление социальных выплат и пенсий уже прекращено?

– На данный момент такой информации нет. Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 264 от 8.04.2020, на время карантина выплаты продолжаются автоматически.

А как быть с карточками «Ощадбанка»? Их продлят?

– Касательно продления сроков действия карты – нужно отметить, что подобное решение принималось «Ощадбанком», а не Кабинетом министров. На данный момент «Ощадбанк» продлил срок действия просроченных карт до 1 октября и заявил, что дальнейшее продление не планирует. (Также см. «До 1 октября: В «Ощадбанке» рассказали, какие есть ограничения у просроченных карт»)

Совместно с другими правозащитными организациями мы готовим открытое письмо на правительство и «Ощадбанк» о продлении срока действия карт как минимум до конца года. Так как ограничения свободы передвижения на временно неподконтрольные территории Украины продолжают действовать.

Правда ли, что гражданам Украины запретили выезжать за границу?

– Запрета на выезд из Украины – нет. Вместе с тем, в некоторых стран все еще действуют ограничения на въезд гражданам Украины во время эпидемии COVID-19. МИД Украины запустил интерактивную карту с информацией о разрешениях и ограничениях въезда в страны во время пандемии коронавируса, с которой рекомендуем ознакомиться перед планированием путешествия.

Можно ли гражданам иностранных государств въезжать в Украину?

– Согласно Постановлению Кабинета министров Украины №757 от 27.08.20, с 28 августа по 28 сентября 2020 года въезд на территорию Украины закрывается для иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение – иностранцы, которые:

имеют вид на жительство в Украине;

являются родственниками первой линии граждан Украины (один из супругов, дети, родители);

прибывают в Украину для обучения и некоторым другим.

Правда ли, что украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, не смогут вернуться в Украину?

– Эта информация не соответствует действительности. Однако граждане Украины, прибывающие из стран «красной зоны» по уровню заболеваемости COVID-19, должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Со списком стран «красной» и «зеленой» зон можно ознакомиться на сайте Минздрава в разделе «Новости», где регулярно министерство публикует обновленную информацию под заголовком «Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на… 2020 року». Например, по состоянию на 4 сентября, ситуацию можно посмотреть по ссылке.