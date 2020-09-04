«Забуті»: В прокат вышел фильм о жителях Донбасса, «забытых собственной страной» (Фото, видео)

С 3 сентября в украинский прокат вышел фильм «Забуті» («Забытые») немецко-украинского режиссера Дарьи Онищенко. Драматическая лента рассказывает историю учительницы украинского языка, живущей в неподконтрольном Луганске, передает «Свои.city».

По словам режиссера и соавтора сценария Дарьи Онищенко, название относится к людям, оставшимся на неподконтрольных Украине территориях и забытым собственной страной. «Это прежде всего люди на оккупированных территориях, которые по разным причинам не могут выехать. Например, у кого-то больные родственники. А также это те, кто уехал, но не может найти себя в новой Украине. Название фильма возникло после того, как мы общались с людьми с Донбасса – с переселенцами, с людьми на оккупированных территориях. И это слово "забытые" звучало из их уст часто, поэтому оно стала квинтэссенцией услышанного», – отмечала Онищенко.

Главная героиня фильма – 30-летняя учительница украинского языка по имени Нина. Она живет в нынешнем Луганске и вынуждена проходить курсы переквалификации, чтобы стать учительницей русского языка. Молодая женщина не может покинуть город из-за работы мужа-контрабандиста. 1 сентября она спасает 17-летнего юношу Андрея, который попадает в местную «полицию» за украинский флаг на школьной крыше. Между ними рождается странная дружба и привязанность.

«Просто не хочется, чтобы о нас здесь забыли. Просто такое ощущение, что всем – пох*р. Я когда езжу на Украину за бабушкиной пенсией, нас там все тупо ненавидят. За предателей считают. Это не нормально», – говорит в фильме один из главных героев Андрей.

Кадр из фильма «Забытые»

Главную роль учительницы Нины в фильме сыграла 27-летняя театральная актриса Марина Кошкина. Интересно, что она сама имеет луганские корни – родилась в Кременной Луганской области, после школы поступила и закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Марина уже сыграла в известных украинских фильмах последних лет – «Зарах Беркут» и «Киборги».

20-летний Даниил Каменский (участник шоу «Топ-модель по-украински», исполнитель главной роли в фильме-фэнтези «Сторожевая застава») сыграл старшеклассника Андрея.

Роль мужа главной героини Юрия исполнил киевский театральный актер Василий Кухарский.

В эпизодах также можно увидеть известного актера Алексея Горбунова (Дед Василий) и художницу Марию Куликовскую (журналистка пропагандистского телеканала Мария).

Фильм начинает с перформанса Марии Куликовской – она повторяет историю, которая произошла с ее скульптурами в арт-центре Izolyatsia («Изоляция») в Донецке в 2014 году (в реальности скульптуры расстреляли пророссийские формирования, в фильме – их создательница).

Мария Куликовская и ее скульптуры

Съемки фильма проходили в Киеве, Фастове, Белой Церкви и в Славянске (там снимали сцены проезда через блокпосты).

Фильм является копродукцией Украины и Швейцарии – он был снят украинской кинокомпанией Directory Films и швейцарской Lehmann Sisters. Финансирование предоставили Министерство культуры Украины (выделило 20,77 млн грн) и Федеральное управление культуры Швейцарии (выделило 70 тыс. швейцарских франков – эквивалент 2,1 млн грн).

Алексей Горбунов (дед Василий) и Марина Кошкина (Нина)

Режиссер – 37-летняя Дарья Онищенко – родилась в Киеве, окончила факультет международной журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, но со студенческих лет мечтала стать режиссером. В 2015 году переехала в Мюнхен, где закончил Академию кино и телевидения.

Дебютным полнометражным фильмом Онищенко стала социальная драма «Истальгия» (2013), снятая в копродукции Германии, Украины и Сербии. Картина получила много призов и вышла в широкий кинопрокат. Местом действия «Истальгии» были три города – Мюнхен, Киев и Белград.

Последние годы Дарья работала драматургом и режиссером в Украине и в Германии. В 2018-2019 годах сняла свой второй полнометражный фильм «Забуті».



Дарья Онищенко

Мировая премьера «Забутіх»состоялась в октябре 2019 года на 35-м Варшавском кинофестивале – лента участвовала в конкурсной программе работ молодых режиссеров. На фестивале фильм получил «Специальное упоминание жюри»;

Впервые в Украине фильм показали 22 августа 2020 года в рамках внеконкурсной программы 49-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

В украинский прокат «Забуті» вышли 3 сентября.