В СБУ заявили, что проинформировали о рисках, но не запрещали выборы на Донбассе

Служба безопасности Украины дала рекомендации властям Донецкой и Луганской областей относительно местных выборов, но не запрещала выборы, потому что не имеет таких полномочий. Об этом сообщили в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях, передает «Радио Свобода».

Как сообщили в ведомстве, в письме к военно-гражданским администрациям Служба безопасности объяснила, что «определены проблемные вопросы организации и подготовки местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей при условии увеличения уровня террористической угрозы и существующих рисков жизни избирателей и членов избирательных комиссий». В то же время в СБУ заявляют, что не делали выводов о невозможности проведения выборов.

«Предоставление выводов о возможности организации и подготовки выборов на отдельных территориях отнесено к полномочиям военно-гражданских администраций и не входит в компетенцию органов Службы безопасности Украины», – говорится в ответе Главного управления СБУ в областях.

Напомним, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. А народные депутаты подали в Раду законопроект о проведении выборов в этих регионах.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

18 августа ЦИК обратилась в Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства с просьбой предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донетчины и Луганщины.