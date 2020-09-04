Превращается в Дикое Поле: Ходаковский рассказал о грядущей «приватизации» шахт в «Л-ДНР»

Из «приватизированных» предприятий на неподконтрольной Украине части Донбасса через компании-прокладки выкачивают средства. Подобная судьба ожидает и шахты, о подготовке «приватизации» которых уже появляется информация. Об этом в соцсети рассказал экс-командир НВФ «Восток» экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Он пишет, что «начала просачиваться информация о подготовке угольной промышленности к приватизации, и предполагается, что близкие бежавшего президента примут в этом участие».

Ходаковский считает, что особенностью «приватизации по-донбасски» является то, что «установилась жесткая и одновременно жестокая тенденция эксплуатировать территорию варварским способом».

«Рабсила, производственные мощности здесь – прибыль где-то там. За пределами территории созданы прокладки, на которых и оседает вся прибыль от коммерческой деятельности, а на территорию возвращается ровно столько денег, чтобы жизнь на предприятиях едва теплилась. Эта история происходит с металлургией, коксохимией, с тем же Силуром – сталеканатным заводом – который, будучи государственным, прибыль показывал и отчисления в бюджет делал, а став приватизированным, – перестал», – отмечает он.

По словам Ходаковского, это происходит потому, что местная «элита» стремится «выкачать все, пока доступ не перекрыли».

«Такая же история будет и с угольными предприятиями. В наших условиях без госконтроля территория превращается в дикое поле – так, кстати, донецкая земля и называлась до освоения – Дикое Поле. Были и есть у нас хаотичные угольные выработки, которые раньше именовались "дырки", а сейчас гордо – "артели". Их опасность в том, что там нет никаких правил, никакого контроля и защиты человека: залез в нору, вылез живым – повезло. А завалило – ничей сон потревожен не будет. У меня такое впечатление, что это состояние постепенно распространяется сейчас на все», – заключил Ходаковский.