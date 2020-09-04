В Бахмуте школы и больницы утилизируют средства защиты по-разному

В Бахмуте (Донецкая обл.) медицинские и образовательные учреждения используют десятки тысяч защитных масок и перчаток. Однако педагоги и медики утилизируют эти средства индивидуальной защиты (СИЗ) по-разному, передает «Вільне радіо».

«В медицине инфекционно опасные отходы относятся к категории "В". Их утилизацией занимается фирма, имеющая на это лицензию и которой мы платим деньги. У нас заключено соглашение с запорожской фирмой. Отходы мы собираем, обеззараживаем, и раз в неделю они (представители фирмы, – ред.) приезжают и забирают у нас отходы… Это все отходы, которые образуются в результате оказания медицинской помощи. И это недешевая услуга», – рассказала главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Бахмута Светлана Шабалина.

В стационарах (в том числе и в инфекционном отделении Бахмута, где находятся больные COVID-19 и люди с подозрением на это заболевание) избавляются от использованных СИЗ таким же образом. Отходы БЛИЛ утилизирует ООО «А-Энерго» из Запорожской области, стоимость их услуг – почти 30 тыс грн за полгода сотрудничества.

Фирма забирает и уничтожает отходы из инфекционного отделения – средства индивидуальной защиты, медодежду, одноразовую посуду, полотенца и предметы поддержания жизнедеятельности больных. А также из других отделений – использованный мединструментарий, биологические отходы после операций, просроченные или испорченные лекарства, дезинфицирующие растворы, отработанные или испорченные приборы, содержащие ртуть или тяжелые металлы.

А вот в школах и детских садах использованные СИЗ, бумажные салфетки и пр. должны централизованно собирать в отдельные контейнеры (урны) с крышками и полиэтиленовыми пакетами.

«Мы закупили контейнеры для утилизации использованных средств. Они сегодня розданы по школам. Использование СИЗы утилизируют в соответствии с алгоритмом, разработанным и представленным нам министерством [образования и науки] и государственным санитарным врачом», – говорит начальник отдела образования Бахмутской ОТГ Наталья Дроздова.

Причем таких контейнеров приобрели не по одному на каждую школу. «Таких контейнеров выдавали несколько на учебное заведение, в зависимости от размеров школы или сада. использованные СИЗы пакуются в мешки для мусора, мешок герметично завязывается, и это идет на помойку», – объясняет руководительница бахмутских педагогов.

Однако никто в школах не может проконтролировать – все ли использованные маски выбрасывают исключительно в предназначенный для этого контейнер. (Хотя учителя должны учить детей этому, согласно требованию главного санитарного врача). Поэтому какой-то процент использованных масок, перчаток и салфеток может попасть и в обычную урну для мусора.

Наталья Дроздова не видит в этом большой проблемы. Сравнивает мусорные корзины образовательных учреждений с обычными, домашними, в которых не сортируют отходы.

Отметим, что по данным управления образования Бахмутской объединенной громады, перед новым учебным годом для персонала школ и детсадов за счет местного бюджета приобрели и передали в учебные заведения 40 тыс. медицинских масок и почти 7 тыс. пар латексных перчаток.

Еще больше средств защиты у медиков: на днях для амбулаторий Бахмута приобрели и до конца года получат еще 12 тыс. масок. А Бахмутская многопрофильная больница интенсивного лечения провела тендер и заключила договор на закупку средств защиты более чем 500 тыс. грн, в том числе 3,6 тыс. респираторов, 17 тыс. масок и 12 тыс. перчаток.