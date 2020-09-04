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Из табельного оружия: В Мариуполе застрелился сотрудник фискальной службы

04.09.20 17:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе сотрудник Государственной фискальной службы покончил с собой. Самоубийство произошло вечером 3 сентября. Данную информацию подтвердили в пресс-службе городского Центрального отдела полиции, передает «Сайт города Мариуполя».

Мужчине было 25 лет. Он родом из Дрогобыча и служил в звании старшего лейтенанта. Трагедия произошла в Левобережном районе города в служебном помещении.

По словам очевидцев, для самоубийства он использовал табельное оружие и умер на месте.

Что стало причиной суицида – пока не известно. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой «самоубийство».

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