Дело по финансированию «ДНР»: Названы депутаты Донецкого облсовета и описана схема поставок

Правоохранители закончили расследование возможной схемы поставок украинского оборудования для шахт «ДНР». В деле фигурирует 2 депутата Донецкого областного совета и машиностроительный завод «Вистек» *г. Бахмут). Обвинительный акт уже передан в суд, передает «Вільне радіо».

27 июня 2019 года силовики задержали депутата Донецкого областного совета, которого подозревают в финансировании террористической организации, речь идет о «ДНР». Тогда же провели обыски у на тот момент гендиректора завода «Вистек» Ордаша Дадашова.

Как выяснилось, обвиняемые по делу – депутаты Донецкого областного совета 6-го созыва Роман Коваленко и Ордаш Дадашов, а также тогдашний заместитель директора по маркетингу завода «Вистек» Сергей Новиков.

Отметим, что машиностроительный завод «Вистек», как отмечается на сайте предприятия, – крупнейший в Украине производитель скребковых цепей, высокопрочных цепей, один из лидеров на украинском рынке сварочных электродов, действует в городе Бахмут. На заводе трудятся 700 человек, продукция экспортируется в десятки стран мира. В частности, ее потребителями являются угольные предприятия.

По данным следователей, указанная выше группа лиц в 2018 году организовала схему поставки оборудования для шахт «ДНР» через Россию. Отправляли высокопрочные цепи, сварочные электроды, кузнечно-прессованное оборудования и тому подобное. Отмечается, что в течение апреля-сентября 2018 года ЧАО «Вистек» передал такой продукции на 53 млн руб. (около 18 млн грн по курсу НБУ на 04.09.2020).

В начале расследования всех обвиняемых суд отправил в СИЗО, но они внесли денежные залоги, и теперь находятся на свободе.

Ордаш Дадашов уже не является генеральным директором завода «Вистек». Его уволили. По данным Единого реестра юридических лиц Минюста, ЧАО «Вистек» сейчас возглавляет Александр Новиков.

Дело рассматривает Октябрьского районный суд Мариуполя. Известно, что 5 судей райсуда уже подали заявления о самоотводе, т.к. они были следователями-судьями в ходе расследования и не могут рассматривать дело по существу. Если же судей в суде не хватит для рассмотрения, то дело передадут в другой суд.

Это дело расследуется по статье «Финансирование терроризма». Если вину обвиняемых докажут, им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.