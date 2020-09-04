Участвовал в допросах и пытках: СБУ заочно сообщила о подозрении священнику из «ДНР»

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому священнику, который участвовал в допросах и пытках незаконными вооруженными формированиями «ДНР» украинских пленных. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба СБУ.

«Следствие установило, что российский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР" как военный капеллан и полковой священник. Затем он был "повышен" до помощника командира по работе с верующими боевиками», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, священник неоднократно «принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан».

Ему заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.