Представлялась женой прокурора: «Гастролерша» из Макеевки обворовывала магазины одежды

Правоохранители Мариуполя разыскали «гастролершу», которая промышляла мошенничеством в разных областях Украины. Она обманом присваивала вещи в магазинах, а потом сбывала их на рынках. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции города.

В настоящее время установлено, что только в Мариуполе женщина обманула не менее четырех владельцев магазинов на сумму более 90 тыс. грн.

Около месяца назад, полицейские получили от частных предпринимателей города несколько заявлений аналогичного содержания: неизвестная женщина брала в магазинах в долг: одежду, обувь, аксессуары и другие вещи на немалые суммы денег и бесследно исчезала, не возвращая денег.

«Я жена прокурора, который уже много лет является вашим постоянным клиентом, сейчас я забыла деньги, не могли бы вы дать мне вещи в долг? Муж занесет», – таким образом женщина заводила разговор с продавцами и владельцами магазинов.

Доверчивые предприниматели не сразу понимали, что это мошенническая схема, ведь женщина даже знала их имя и правдоподобно продолжала рассказывать легенду о том, что является старой знакомой и к тому же, женой постоянного клиента.

Имея приметы подозреваемой, правоохранители вскоре установили ее личность и место проживания. Мошенницей оказалась 35-летняя жительница Макеевки (относится ко временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области).

Злоумышленница рассказала, что заранее наведывалась в магазины, изучала информацию о владельцах и уже через несколько дней приходила с выдуманной легендой.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.