Нет специалистов: В Бахмуте никак не могут отреставрировать герб Украины

В июне на инсталляции на въезде в Бахмут (Донецкая обл.) исчез герб Украины. Коммунальщики объясняли, что символ сняли для реставрации и обещали вернуть спустя месяца. Но прошло уже два месяца, а трезубца на знаке пока нет, передает «Вільне радіо».

Подрядчиком выполнения работ выступает ООО «Изумрудный сад"». Здесь задержку объяснили тем, что в компании не хватает специалистов. «Они сейчас работают под Киевом. Летом они работали, а потом вернулись, но тогда не было меня», – говорит дизайнер «Изумрудного сада» Елена Семерня.

Когда именно отреставрируют поврежден трезубец, в компании ответить не готовы. «Когда сделаем, тогда и увидите. Может, за месяц что-то прояснится», – добавляет дизайнер.

Отметим, что украинский герб с конструкции «Я люблю Бахмут» демонтировали еще в июне. По словам представительницы компании-подрядчика, каркас символа был изготовлен из пенопласта, а потому был слишком хрупким. В дополнение, повредилась и искусственная трава, которой был обшит трезубец. Данный материал закончился, поэтому его должны были заказывать дополнительно. Тогда начать реставрацию должны были ориентировочно через месяц.