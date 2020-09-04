Их даже поминать нельзя: Родные пропавших без вести на Донбассе рассказали о своих переживаниях (Видео)

В 2020 году 773 семьи по обе стороны линии соприкосновения продолжают искать своих родственников, пропавших без вести во время конфликта на Донбассе. Вот уже 6 лет они живут, не зная судьбы своих близких. О двух таких семьях рассказали в Международном комитете Красного Креста в Украине (МККК), передают «Донецкие новости».

Марина сейчас живет на подконтрольной Украине территории. Разыскивает своего сына, который пропал на Донбассе в июле 2014 года.

«Это длится уже 6 лет. Никто не может сказать, где он находится. Кто-то понимает [мои переживания], кто-то нет. Некоторые вообще считают, что я знаю о его месте нахождении. На данный момент я поддержку получаю больше всего от таких же, как я – жен, сестер, матерей, у кого родные пропали без вести. Мы в свое время все встретились через Красный Крест. Теперь встречаемся, общаемся, созваниваемся. Если у кого-то появляется хоть какая-то информация – мы друг другу сообщаем», – рассказывает Марина.

Она подчеркивает, что таких как она матерей, в Украине очень много.

Елена живет в неподконтрольной украинской власти Горловке. Она разыскивает своего мужа Валерия. Он пропал в 2014 году. «Это произошло вечером. В один момент 5-го числа у меня не осталось ничего. Мы о многом с ним мечтали. Думали, что все успеем. У меня трое детей, мы о них мечтали вдвоем. Детей очень-очень жалко. Вот здесь и появляются какие-то силы жить дальше… Хорошо, когда было рядом надежное плечо. А теперь самой все приходится делать. И слезами всегда умываешься, когда что-то дорогое [детям] не можешь позволить. А он бы мог им дать – когда надо, он и в две смены работал», – плачет Елена.

Ее мама отмечает, что каждый из троих детей – чем-то похож на Валерия: «Он когда ел, то кусочком хлеба вытирал губы. Вот точно так делает Настя. У Катерины тоже его черты».

«Я очень хотела, чтобы у него хотя бы была могила. Может, было бы легче в том плане, что у него есть хотя бы свое место. Потому что даже батюшка мне говорит: вы его мертвым не видели, поминать его нельзя. Но мы все взрослые люди, я понимаю, что через 6 лет чуда не будет. Хотя надежда есть», – говорит супруга пропавшего Валерия.

В МККК отметили, что если ваш родственник пропал во время вооруженного конфликта на Донбассе, в организацию можно обратиться по телефонам:

общий телефон МККК – (066) 250-99-57, (096) 304-43-75;

Киев – 0-8-003-001-55;

Мариуполь – 0-8-003-001-65;

Славянск – 0-8-003-001-15;

Северодонецк – 0-8-003-001-25;

Донецк – 0-8-003-001-85;

Луганск – 0-8-003-001-95.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта по 30 августа 2020 года МККК зарегистрировал около 1500 случаев исчезновения людей. Более 750 зарегистрированных пропавших без вести лиц до сих пор не найдены. Из них более 95% составляют мужчины, а около половины от общего количества пропавших без вести являются гражданскими лицами.