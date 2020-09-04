Ждали 7 лет: Под Мариуполем начали строительство объездной дороги

На этой неделе под Мариуполем, в Мангушском районе, началось строительство объездной дороги, которого ждали 7 лет, передает «Сайт города Мариуполя».

Именно 7 лет назад были проведены проектно-изыскательские работы для строительства автодороги Мариуполь-Урзуф в обход оползневого участка.

Как рассказала глава Мангушской РГА Наталья Букреева, строительство объездной дороги началось в рамках проекта «Большая стройка».

Проект обойдется государственному бюджету в 161 млн грн. В этом году выделен 41 млн грн. Будет построен новый участок протяженностью 3,8 км, который будет направляться к первому спуску села Мелекино.

Дорога пройдет через Буряковую балку, сельскохозяйственные земли. В общей сложности на ее пути было 14 земельных участков частной и коммунальной собственности. Облавтодор пытался начать строительство дороги, но каждый раз возникали вопросы с переоформлением земельных участков. И только в этом году удалось закрыть вопрос и переоформить участки.

Новая дорога Мариуполь – Урзуф пройдет в километре от аварийного участка вдоль моря напротив Мелекино. Аварийную дорогу намерены закрыть для проезда в скором времени.