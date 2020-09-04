За смерть горняка: На 8 лет могут посадить звеньевого участка госшахты

За смертельное травмирование горняка звеньевому участка обособленного подразделения «Шахта Котляревская» ГП «Селидовуголь» грозит до 8 лет за решеткой. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 8 июля 2020 года, около 22:55, звеньевой участка при доставке секции механизированного комплекса, нарушив требования выполнения работ с повышенной опасностью, допустил прицепку каната к наваренным планкам, которые оторвались в ходе работы лебедки и ударили горняка, находившегося неподалеку», – сообщили в прокуратуре.

От полученных многочисленных переломов костей голеней и ребер рабочий скончался на месте.

В отношении звеньевого в суд направлено обвинительное заключение по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Обвиняемому грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.