Разъяснения юристов: Правда и мифы о жилищных программах для ВПЛ

Жилищный вопрос – один из самых актуальных практически для всех переселенцев, и вместе с тем не менее противоречивый, чем социальные выплаты или пенсия. Поэтому правозащитники «Юридического советника для переселенцев» разбирались – что из того, что пишут о возможности обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем, правда, а что домыслы.

Переселенцы имеют право приватизировать «временное жилье» после 5 лет проживания в нем

❌ Миф

На самом деле, согласно Постановлению Кабинета министров от 26.06.2019 № 782 внутренне перемещенные лица, которым предоставлено «временное жилье», не имеют права его приватизировать ни через год, ни через 5 лет после вселения в него. Так же запрещается переселенцам и обменивать, и осуществлять разделение такого жилья, использовать его для осуществления предпринимательской деятельности, сдавать в поднаем или вселять в него других лиц, не указанных в договоре пользования.

«Временное жилье» предоставляется переселенцам бесплатно только на 1 год

✅Правда, но частично

Согласно Постановлению Кабинета министров от 26.06.2019 № 582 переселенцы могут претендовать на бесплатное получение во временное пользование жилья по месту их фактического проживания / пребывания в размере не менее 6 кв. м на одного человека. Предоставляется такое жилье в год при условии оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Вместе с тем, если у переселенца не произошли существенные изменения (в доходах, он не получил новое жилье, иные обстоятельства), он не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока договора пользования имеет право подать документы для дальнейшего пользования «временным жильем». В этом случае продление срока проживания во «временном жилье» осуществляется в соответствии с общими условиями программы.

Многодетные семьи имеют право получить беспроцентный кредит для покупки жилья по программе «Собственный дом»

✅ Правда

Соответствующие возможности для многодетных семей, в том числе из числа переселенцев, предусмотрены Постановлением Кабинета министров от 05.10.1998 № 1597 (с изменениями).

Заемщик, имеющий трех и более детей (в том числе усыновленных и / или таких, которые находятся под его опекой / попечительством), освобождается от уплаты процентов за пользование льготным кредитом в течение действия кредитного договора с даты представления копии подтверждающих документов (свидетельства о рождении детей, документов об усыновлении, установлении опеки или попечительства, удостоверение родителей многодетной семьи).

Вместе с тем в этом случае следует помнить о некоторых нюансах, а именно:

приобрести жилье за кредитные средства можно только в сельской местности;

максимальная сумма, которую можно получить по этой программе – 300 тыс. грн;

для участия в программе допускаются внутрь перемещенные лица при условии, что они:

– могут подтвердить свою платежеспособность;

– имеют место прописки на территории села или рассматривают вариант переселения для постоянного проживания в сельскую местность и регистрации места проживания там;

– работают на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности, в личных крестьянских хозяйствах, функционирующих в сельской местности и расположенных в пределах района проживания или смежных районах;

– ранее не получавших кредит по этой программе;

кредит предоставляется на срок до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста.

ВПЛ, которые являются участниками АТО, могут получить денежную помощь для приобретения жилья

✅Правда

Такая возможность предусмотрена Постановлением Кабмина от 18.04.2018 № 280.

Для участия в программе допускаются переселенцы при условии, что они:

принимали непосредственное участие в АТО / ООС, в обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

признаны лицами с инвалидностью вследствие войны III группы в соответствии с пунктами 11-14 ч. 2 ст. 7 или участниками боевых действий в соответствии с пунктами 19-20 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

не менее года состоят на учете как ВПЛ по месту фактического проживания в пределах города Киев или в пределах одной области;

стоят на квартирном учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий;

в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявления, не имеют в собственности жилья (кроме жилого помещения, которое разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения АТО / ООС);

ранее не получали жилье или денежную компенсацию на его приобретение.

Пенсионеры не могут быть участниками жилищных программ для ВПЛ

✅ Правда, но частично

В большинстве жилищных программ, участниками которых могут быть переселенцы, пока действительно действуют возрастные ограничения. В частности, пенсионеры по возрасту выпадают из перечня лиц, имеющих право взять кредит для приобретения жилья по программам «Собственный дом» и «Ипотека под 3%».

Однако в других случаях наличие пенсионного удостоверения может или не иметь значения вообще, или же, наоборот, оказывать дополнительные преимущества для решения жилищного вопроса.

Так, пенсионеры-переселенцы, в частности: