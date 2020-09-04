До 5-6 тысяч в день: Инфекционист озвучил новый прогноз по коронавирусу в Украине

В Украине на 1 ноября ситуация с COVID-19 может быть еще хуже озвученной в прогнозе ученых, количество новых больных может достигнуть 5-6 тысяч в день. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита, передает «Обозреватель».

«Количество больных растет. Исходя из тренда, у нас может быть 3,5-4 тысячи новых случаев в день. На середину октября это количество может дойти до 5-6 тысяч в день. Если мы берем эту среднюю цифру, то в течение октября у нас может заболеть до 150 тысяч человек, в течение сентября-октября может быть и 200 тысяч», – предположил Курпита.

По его словам, если добавить к сегодняшнему количеству больных – 130 тысяч – прогнозируемое 150-200 тысяч, получаем на начало ноября 280-330 тысяч, а не 250 тысяч больных коронавирусом.

В то же время о перспективах острой нехватки коек врач сказал, что они потребуются лишь для 10% больных, из 200 тысяч – 20 тысяч. Учитывая, что общее количество коек по стране – около 36 тысяч, это количество больных не критическое, но «теоретически может возникнуть кризис из-за доступности коек» и необходимость в развертывании новых.

Медик напомнил о том, что уровень летальности от коронавируса в Украине является достаточно стабильной величиной – 2% от всех больных. Таким образом, рост числа больных приведет к росту и количества смертей от COVID-19.

«Это будет та цена, которую украинцы заплатят, в том числе, за свою беспечность – неиспользование масок, общие встречи, День города в Одессе и т.д.», – подчеркнул Курпита.