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Под видом научных работ: На Луганщине фермеры незаконно использовали более 100 га школьной земли

04.09.20 20:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине хозяйственный суд признал неправомерной передачу в пользование фермерскому хозяйству земли коммунального учреждения «Широковская общеобразовательная школа I-III ступеней Станично-Луганского района». Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В суде доказано, что договор о предоставлении услуг научно-исследовательских работ, заключенный между учебным заведением и фермерским хозяйством, фактически является мнимой сделкой, содержит элементы договора аренды земли и не соответствует требованиям действующего законодательства.

«Земельные участки площадью более 110 га, предоставленные учебному заведению для ведения исследовательских работ и учебных целей, переданы фермерскому хозяйству для выращивания сельскохозяйственных культур, что противоречит их целевому назначению», – говорится в сообщении.

Решением суда договор признан недействительным, фермерское хозяйство обязали освободить занимаемые земельные участки стоимостью почти 11 млн грн.

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