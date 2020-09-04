Выбрали сложный и красивый: В Бахмуте рисуют очередной мурал (Фото)

На днях в одном из районов Бахмута (Донецкая обл.) завершили два масштабных изображения на стенах многоэтажек. А уже 3 сентября художники начали рисовать еще один мурал в центре города передает «Вільне радіо».

Новый арт-объект наносят на торце 9-этажки по ул. Горбатова, 30. Его разрабатывала и теперь воплощает творческая группа KAILAS-V.

Макет: KAILAS-V

«Здесь есть виды Украины, орнаменты петриковской росписи, стилизованная вышивка. А в центре – сокол, символизирующий герб Украины. Я долго изучала вопрос, можно ли трактовать трезубец как сокола. Прямых свидетельств этому нет, но многие говорят, что наш герб олицетворяет сокола, который летит вниз за добычей или охраняет свою территорию. Поэтому хотелось взять что-то национальное и совместить его с элементами живой природы», – рассказывает директор творческой группы Яна Волк.

Сначала этот макет разрабатывали для одного из зданий Харькова. Но в результате там оформили иной мурал, а данный концепт ждал воплощения 3 года.

«Мы разработали несколько вариантов, и люди выбрали самый крутой. Бахмут меня просто поразил: из всех макетов остановились на сложном и красивом. В общем, мне нравится, что Бахмут выбрал не националистическую тематику, не исторические фигуры, а что-то для своих людей», – говорит директор KAILAS-V.

Разработкой макета занимался креативный директор компании Роман Партола. «В этой концепции была задача сделать модуль, который можно будет наполнять различными значениями. То есть, графический дизайн создается на основе модуля – квадратов, треугольников, кругов. А потом туда вводятся элементы в зависимости от значения, которое надо передать в проект – надписи, буквы, изображения», – поясняет он.

Партола отмечает, что обычно комбинировать плоскую графику с объемными картинами непросто. А такие модули позволяют сочетать несочетаемое.

Работы над муралом начались вечером 3 сентября. Сначала художник подготовил стену, окрасив ее в белый цвет. Это нужно, чтобы цвета не потускнели. «У кирпича есть определенная степень поглощения. Поэтому надо забить поры и создать пленку, чтобы цвет был ярким и долговечным», – уточняет креативный директор KAILAS-V.

Ночью на стену нанесли эскиз будущего изображения. Для этого использовали проектор. Уже утром здание выглядело так:

Точной даты, когда рисунок будет готов, пока нет. Его могут завершить за неделю, а если помешает непогода, могут рисовать и дольше.

Напомним, что в начале сентября эта же компания создала еще 2 мурала на въезде в город. На многоэтажках изображена счастливая семья.