В музее под открытым небом: Для детей Донетчины организовали сеансы арт-терапии (Фото)

В Донецкой области около 60 детей примут участие в арт-студиях, организованных на базе музея под открытым небом (скансена) в селе Прелестное Славянского района. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Проект «Музейные арт-студии без ограничений» реализуется Донецким областным художественным музеем. Он был разработан в прошлом году с целью объединить усилия музейщиков и инклюзивно-ресурсных центров Донецкой области для того, чтобы упростить реабилитацию и социализацию детей с особыми образовательными потребностями.

В музее под открытым небом для детей проводятся мастер-классы по рисованию, изготовлению кукол-мотанок, ткачеству, гончарству и кузнечному делу. Во время экскурсий посетители имеют возможность прикоснуться ко всем экспонатам, а также дети с недостатками зрения могут «почувствовать музей на ощупь».

«Второй год подряд мы проводим такие мероприятия для детей с различными нозологиями. Сегодня здесь присутствуют дети из Славянска и Славянского района. Проводиться занятия будут в несколько этапов для того, чтобы мы могли охватить как можно больше детей», – отметила заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина.