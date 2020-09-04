Жительница Мариуполя всю ночь просидела в реке Кальмиус (Видео)

В Мариуполе в реке Кальмиус всю ночь просидела местная женщина. Сегодня утром, 4 сентября, ее спасли патрульные.

«На линию "102" поступил вызов о том, что в реке Кальмиус с признаками переохлаждения сидит женщина. Патрульные прибыли на место с врачами и увидели в воде женщину», – сообщили в Патрульной полиции Донецкой области.

По словам женщины, в реке она находилась со вчерашнего вечера, очень замерзла и не может подняться. Из-за шокового состояния пострадавшая не могла объяснить, как оказалась в воде и почему сразу не обратилась за помощью.

Мариупольчанка была в верхней одежде и обуви.

Патрульные помогли женщине выбраться из воды, медики госпитализировали ее в больницу. Сейчас жизни мариупольчанки ничего не угрожает.