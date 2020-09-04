«200 скорых для Украины»: Как новая «скорая» работает в Броварах

Фонд Рината Ахметова в 2019 году реализовал проект «200 скорых для Украины». Две сотни новых машин с современной медицинской техникой были переданы государственным учреждениям здравоохранения. Проект реализован по личному решению Рината Ахметова, а его главная задача – поднять на качественно новый уровень оказание экстренной медицинской помощи по всей стране. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд передал государственным учреждениям во всех регионах страны 114 "реанимаций на колесах", 64 уникальных внедорожника. А также 22 машины неонатальной "скорой помощи", где установлены аппараты искусственной вентиляции легких производства Италии», – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

Один из таких автомобилей – Peugeot Boxer типа В, получила станция "скорой помощи" в Броварах и отлично зарекомендовала себя среди врачей. «Бывало, нас самих укачивало настолько во время выезда, что не выдерживали. А здесь можно спокойно установить капельницу, провести аспирацию дыхательных путей и собрать мокроту», – рассказывает врач Вера Дятлова об условиях работы на старых автомобилях «скорой помощи». Вспоминает, что за годы врачебной практики это были преимущественно уазики и газели.

Водители подтверждают слова коллег в белых халатах. «Один выезд по городу занимает 10 минут. За город – 20. Теперь приезжаем гораздо быстрее, ведь новая машина это позволяет», – поясняет Владислав Пыжевский, водитель «скорой».

Менее чем за год автомобиль Фонда преодолел более 350 000 километров, выезжая на самые сложные вызовы. Настоящим испытанием стала эпидемия коронавируса. «Я просто боялся ходить домой, где меня ждала жена на восьмом месяце беременности. Только бы не принести инфекцию», – говорит Владислав Пыжевский.

К психологическому напряжению добавилось физическое, поскольку с началом эпидемии количество вызовов возросло вдвое. Новая «скорая» значительно облегчила труд медиков, обеспечивая комфортные условия для них и пациентов.

«Фонд Рината Ахметова выполняет очень благородную миссию, помогая попавшим в беду людям. Это классный автомобиль, надежный. Спасибо Ринату Ахметову», – поблагодарил Георгий Зубковский, главврач Броварской станции экстренной медицинской помощи.