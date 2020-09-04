По 100 гривен и сахар: На Луганщине судят женщину за подкуп избирателей

В Лисичанске (Луганская обл.) прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая вела незаконную агитацию на выборах 2019 года. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По данным следствия, летом 2019 года обвиняемая в составе группы лиц с целью получения отдельным кандидатом большего количества голосов избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, осуществляла незаконную агитацию под видом оказания благотворительной помощи на территории одномандатного избирательного округа № 107», – говорится в сообщении.

За голосование за конкретного кандидата на выборах избирателям предлагали по 100 грн, а также сахар в мешках с изображением и текстом агитационного характера с упоминанием конкретного кандидата в народные депутаты Украины.

Женщина обвиняется по факту предложения избирателям неправомерной выгоды, сопровождающейся предвыборной агитацией, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Санкция статьи за подкуп избирателей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.