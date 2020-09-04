Требовать жилье: Переселенцев зовут на митинг под офис Зеленского

Во вторник, 8 сентября, в 11:00 переселенцы планируют провести под стенами Офиса президента в Киве митинг и потребовать соблюдения прав на собственное жилье. Об этом сообщил организатор протеста адвокат, переселенец Олег Батюк, передает «Свои.city».

«Программы для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) приняты неплохие, но они не работают! Принимается бюджет, туда закладываются средства для финансирования жилья, а потом бюджет урезается, потому что деньги срочно нужны на другие нужды. Ладно, я – взрослый мужчина и сам в состоянии позаботится о себе, найти и оплачивать жилье. Но как быть совсем незащищенным людям: пенсионерам, инвалидам, многодетным? Они лишились дома не по своей вине и имеют право на свое жилье», – уверен Батюк.

Главное требования митингующих – реальное финансирование двух жилищных программ для ВПЛ до конца 2020 года:

«Доступное жилье» – приобретение квартиры в новостроях, 50% стоимости оплачивает государство, 50% – переселенец. По состоянию на 1 мая в очереди на программу находятся 10 773 ВПЛ;

«Ипотека под 3%» – льготное кредитование жилья для переселенцев, которая действовала только в декабре 2019 года. По состоянию на 1 мая очереди ожидали 6 675 переселенцев.

Батюк считает, что деньги на жилье для переселенцев найти можно. «В Украину приходят доноры, которые готовы предложить деньги на целевые проекты по строительству жилья для переселенцев. Например, Германия выделила 25 млн евро на эти цели. А где деньги? Я писал запрос о предоставлении публичной информации о том, куда пошли средства. Мне ответили, что вот, наконец-то, этот документ о предоставлении денег подписали. Но они, эти деньги, так и не осваиваются!», – возмущен он. (Отметим, что в Минреинтеграции заявляли, что предусмотренные Германией для Украины 25,5 млн евро на приобретение жилья для переселенцев поступят до конца 2020 года).

По словам Батюка, переселенцы готовы предложить чиновникам альтернативные варианты сотрудничества, если у государства уж настолько мало денег, чтобы выполнить главное требование. Это:

контроль за выделением и использованием «немецких» денег для переселенцев;

создание и развитие общегосударственной отдельной программы «Временное жилье для ВПЛ»;

поиск совместно с властью альтернативных путей обеспечения жильем переселенцев: например, использование проблемных недостроев и заброшенных строительных участков для возведения жилья;

выделение земли под застройку для переселенцев и создание сети специализированных кооперативов под эти цели;

сотрудничество с международными донорами и совместная с властью работа по привлечению международной финансовой помощи на жилье для переселенцев и кредитных средств под низкий процент.

Митинг планируют провести во вторник, в 11:00. То есть в рабочее для многих переселенцев время. Организаторы отмечают, что в выходной день проводить данный протест не целесообразно, т.к. государственные ведомства тоже отдыхают.

«Собираемся в будний день и именно в такое время, потому что хотим, чтобы нас заметили именно те чиновники, кому мы адресуем наши вопросы и требования. 11 часов выбрали по этой же причине: как подсказывает мой опыт, они именно к этому времени собираются на работе», – пояснил адвокат.

Напомним, что в Украине по состоянию на 31 августа зарегистрированы 1,45 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В правительстве подчитали, что сейчас в Украине в квартирах нуждаются свыше 400 семей переселенцев и участников АТО/ООС, для этого нужно построить и приобрести около 13 млн 700 тыс. кв. м жилья.

До 2020 года в стране действовало 5 государственных и 121 региональная программы для нуждающихся в жилье. Однако, в 2020 году финансирование основных жилищных госпрограмм со стороны государства практически прекратилось. Так, на финансирование программы «Доступное жилье» в бюджете 2020 года заложили 100 млн грн. (10% от запроса фонда «Держмолодьжитло»), но в новой версии бюджета от 13 апреля 2020 года Верховная Рада Украины лишила фонд и этого финансирования.