Могут ужесточить карантин: На Донетчине новые случаи COVID-19 (Карта)

За сегодня, 4 сентября, в Донецкой области коронавирус диагностировали у 13 жителей, в том числе у одной медработницы. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди инфицированных:

8 – в Мариуполе (мужчина 65 лет, женщины 48, 56, 58, 60, 49, 76 и 67 лет);

2 – в Бахмуте (мужчина 33 лет, женщина 47 лет);

2 – в Мангушском районе (женщины 52 и 56 лет);

1 – в Краматорске (мужчина 58 лет).

«Болезнь продолжает распространения: сегодня в Украине снова установлен рекорд по количеству заражений в день. Если такая тенденция сохранится, то существует вероятность, что карантин придется усилить, а вместе с ними – и давление на экономику», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 591 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 1 059 человек;

на лечении – 510 пациентов;

летальных случаев – 22.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 сентября в Украине COVID-19 заболели 130 951 человек (60 613 пациентов – выздоровели, 2 761 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 396 случаев (выздоровели –216 пациентов, летальных случаев – 3).

В «ДНР» – 2 647 случаев коронавируса (выздоровели – 1 256 человек, летальных случаев – 146). В «ЛНР» – 725 заразившихся (выздоровели – 622 человека, летальных случаев – 19).