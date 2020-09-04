Вскрыть через 100 лет: В «ДНР» в капсулу поместили послание потомкам

В «ДНР» создали «капсулу времени» с посланием потомкам, но ее не стали традиционно закапывать. Капсулу передали на хранение Военно-исторический музей в Донецке. Вскрыть ее нужно 9 мая 2045 года – в 100-летний юбилей победы.

«В капсулу помещены послания от 33-х ветеранов. Они написали письма к будущим поколениям, а также записали видеообращения. На капсуле обозначено, что вскрыть ее нужно 9 мая 2045 года», – сказано в сообщении «министерство информации ДНР».

Капсула содержит послания в бумажном варианте и на электронном носителе. Музейщики разместили ее в одной из витрин выставочного зала.

Напомним, что в 2018-2020 году в неподконтрольном украинской власти Донецке пытались найти две капсулы 100-летнего возраста, в которых содержались обращения к нынешнему поколению. Они были замурованы в прошлом веке на центральной площади города рядом с памятником Ленину.

Первую капсулу необходимо было вскрыть в 100-летие Ленинского комсомола 29 октября 2018 года. «Здесь 29 октября 1971 года заложено письмо участников всесоюзной встречи трудовых династий к молодежи страны. Вскрыть 29 октября 2018 года», – гласила надпись на ее гранитной плите.

Однако, когда ее пытались откопать в октябре 2018 года, оказалось, что капсула пропала.

В отличие от «ДНР», 29 октября 2018 года в Луганске удалось обнаружить аналогичную «капсулу времени», заложенную 100 лет назад с посланием комсомольцев. Но там оказалось, в капсуле находилось послание, датированное 1967 годом. Соответственно, ее нужно было вскрыть на год раньше, в 2017 году.

Вторую донецкую капсулу необходимо было открыть в день 150-летия со дня рождения В. И. Ленина, 22 апреля 2020 года. Однако вскрывать ее в этот день не стали по причине того, что в «республике» было запрещено проведение всех массовых мероприятий из-за коронавируса. Лишь только 18 августа объект, заложенный, в 1970 году обнаружили и вскрыли. В металлической емкости находилось текстовое послание, которое зачитали перед собравшимися на площади.