В Украине продавали госструктурам российское шпионское оборудование

Киберспециалисты СБУ разоблачили деятельность группы украинских компаний, которые незаконно реализовывали программное обеспечение, которое было разработано спецслужбами РФ. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что злоумышленники успели реализовать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе государственных структур. Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемых российскими спецслужбами.

Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб РФ.

В ходе расследования следователи провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Изъято оборудование, принадлежности и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

Сейчас сотрудники СБУ устанавливают всех покупателей шпионских программ и оказывают помощь в их удалении с информационных систем.

Организатору группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.