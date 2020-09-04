Учился у китайцев: В прифронтовом селе Луганщины скульптор вырезает позитивных сусликов (Видео)

Смешные, солнечные и бесконечно позитивные – такие работы Александра Романенко, который творит в прифронтовом селе Гречишкино (Новоайдарский р-н, Луганская обл.). Он превращает ветви и пни в деревянные скульптуры.

Создавать их мастер начал еще школьником, с годами учился и у китайских мастеров.

В начале приходилось использовать даже старинную бензопилу «Дружба». «Она так подпрыгивала, так ее несло… А я ее еле тягал. Она тяжелая была для меня, а заправленная – еще тяжелее. Бензопилами я работал на отрезку, на углубления», – вспоминает Романенко.

Он использует разные породы деревьев. А вот хвойные, говорит, – не подходят. Мастер отдает предпочтение дубу. «Вопреки всему, что о нем говорят – мол, тяжелый в обработке – он наоборот податливый. Если не наглеть, то он в режиме режется – и вдоль волокна, и поперек», – отмечает скульптор.

За все время Александр Романенко выполнил более 2 тысяч деревянных скульптур. Одних сурков – несколько сотен. К ним, как с символу Луганщины, он относится с особой любовью.

Также среди любимых работ – черепаха, которая высиживает яйца, бешенный гусь, танцующий журавель. «Он и приседает на корточки, и кланяется хозяину. Ну, танцующий. Эти японские журавли – они такие ласковые, очень близко принимают человека», – говорит скульптор о своих природных «музах».

Работы жителя Луганщины есть в музеях и частных коллекциях Украины, Нидерландов, Израиля, Франции, Грузии, Австрии. На его счету – более 100 выставок.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТРК Донбас Онлайн»