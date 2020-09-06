В Украине призывники могут проходить альтернативную службу: Кто имеет право

Граждане Украины, которые по религиозным мотивам не могут проходить военную службу, имеют право воспользоваться альтернативной невоенной службой. Это касается мужчин от 18 до 27 лет, которые подлежат призыву в армию, передают «Донецкие новости».

Механизмы альтернативной службы регулирует Закон Украины «Об альтернативной (невоенной) службе».

Так, согласно ст. 2 данного закона, «право на альтернативную службу имеют граждане Украины, если исполнение воинской обязанности противоречит их религиозным убеждениям и эти граждане принадлежат к действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям, вероучение которых не допускает пользование оружием».

Чтобы воспользоваться данным правом гражданин после взятия на воинский учет (но не позднее чем за два календарных месяца до начала периода проведения призыва на срочную военную службу) должен лично подать письменное заявление не в военкомат, а в государственную администрацию по месту жительства. К заявлению призывник должен приложить мотивационные доказательства – справку от религиозной организации, документы о религиозном образовании и пр.

При местной администрации создается Комиссия о прохождении альтернативной невоенной службы. Она по заявлению призывника проводит заседание с его личным присутствием. «Решение о направлении гражданина на альтернативную службу или освобождение от призыва на военные сборы принимается местной государственной администрацией в случае установления истинности религиозных убеждений и выдается заявителю. Направление для прохождения альтернативной службы выдается гражданину после прохождения призывной комиссии», – говорится в законе.

Альтернативную службу преимущественно проходят в пределах населенного пункта по месту жительства или в местности, откуда призывники могут ежедневно возвращаться к месту жительства.

Служба проходит на предприятиях, в учреждениях, организациях, находящихся в государственной, коммунальной собственности. Деятельность данных предприятий в первую очередь связана с социальной защитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством. Также прохождение такой службы возможно в организациях Общества Красного Креста Украины. С гражданином на срок службы заключается трудовой договор.

Следует отметить, что срок альтернативной в полтора раза превышает срок срочной военной службы в Вооруженных силах Украины.

«Альтернативщик» имеет те же права, как и «срочник», в частности:

время пребывания на альтернативной службе засчитывается в его страховой стаж;

за ним сохраняется прежняя работа (должность). При сокращении штата они имеет преимущества на оставление на работе в течение двух лет со дня увольнения с альтернативной службы;

сохраняется право на жилье, которое он занимал до направления на службу, очередность на получение жилья.

Если человек уклоняется от альтернативной службы, то по решению военного комиссариата он подлежит призыву на срочную военную службу на общих основаниях.

При этом в случае призыва на срочную военную службу в связи с уклонением от прохождения альтернативной службы, то срок последней не засчитывается в срок военной службы. Срок пройденной альтернативной службы засчитывается, если гражданин пошел на срочную военную службу по собственному желанию – из расчета полтора месяца альтернативной службы за один месяц срочной военной службы.