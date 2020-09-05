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Крым и Донбасс: Президент Зеленский выступит на Генассамблее ООН

05.09.20 09:24
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба ОПУ
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает «РБК-Украина».

По ее словам, из-за пандемии коронавируса Генеральная ассамблея ООН пройдет в онлайн-формате.

«В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня», – уточнила Мендель.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что в в повестку дня 75-й сессии Генассамблеи ООН включили вопрос по Крыму и Донбассу.

«Хорошая новость из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о "нас там нет" и "Крымнаш"», – написала Джапарова на своей странице в Facebook.

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