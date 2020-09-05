«ДНР» откроет огонь 7 сентября: Пушилин приказал уничтожить укрепления украинских военных

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что отдал приказ «народной милиции ДНР» открыть огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе Горловки, которые были оборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия». Заявление об этом сегодня, 5 сентября, опубликовали местные интернет-ресурсы.

«Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы)», – сказано в заявлении.

Отмечается, что «официальное уведомление о данном решении» будет направлено представителями «ДНР» в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, а координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК.

«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», – утверждает Пушилин.

Он также призвал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ «осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время».

Напомним, 28 августа «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что до 3 сентября украинская сторона должна ликвидировать укрепления, которые были дооборудованы после подписания Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В противном случае он отдаст приказ ликвидировать их.