Сводка из зоны ООС за 4 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи города Авдеевка (Донецкая обл.) противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей – из стрелкового оружия.

«На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет», – отмечается в сообщении.

С начала текущих суток, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны НВФ не зафиксировано.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушений режима прекращения огня и дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия не зафиксировано».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.