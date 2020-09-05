Новый антирекорд: В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 836 человек

За минувшие сутки в Украине зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19 – заболели 2 836 человек. Такие данные сегодня, 5 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он уточнил, что в числе выявленных заболевших – 163 ребенка, а также 133 медработника. Были госпитализированы 460 человек.

«На сегодня на утро общее количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 7 467 пациентов. И это количество продолжает расти: например, на середину июля этот показатель у нас был на уровне 3,5 тысяч человек», – отметил Степанов.

Министр добавил, что за последние сутки зафиксировано 50 летальных случаев, выздоровели 1036 человек.

«За все время пандемии в Украине заболели 133 787 человек. Из них 8 683 ребенка и 11 887 медработников. При этом в целом выздоровели 61 649 пациентов. Летальных случаев – 2 811», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксировано в Харьковской (380), Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (166) областях и городе Киеве (315).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области подтвержден 1 591 случай COVID-19, в Луганской – 415 случаев.