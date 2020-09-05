Скончались мужчина и женщина: В «ДНР» еще две смерти от коронавируса

В «ДНР» за минувшие сутки выявили 23 новых случая инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 4 сентября, выявлено 23 случая заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписаны 63 пациента», – уверяют в «минздраве».

В течение суток умерли два человека с COVID-19 – мужчина в возрасте 78 лет и женщина 87 лет.

Всего на 5 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 670:

на лечении – 1 204 пациента,

выписаны – 1 318 человек,

летальных случаев – 148.

«По состоянию на 4 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 сентября в Украине COVID-19 заболели 133 787 человек (61 649 пациентов – выздоровели, 2 811 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 591 случай (выздоровели – 1 059 пациентов, летальных случаев – 22), Луганской области – 415 случаев (выздоровели – 216 пациента, летальных случаев – 3).

В «ЛНР» – 725 заразившихся (выздоровели – 622 человека, летальных случаев – 19).