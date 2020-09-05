Шестая годовщина «Минска»: США призвали вывести вооружение РФ из Украины

В шестую годовщину подписания Минских соглашений Соединенные Штаты призвали Российскую Федерацию вывести из Украины вооружение и силы. Об этом говорится в обращении Посольства США в Украине, опубликованном сегодня, 5 сентября.

«В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами», – говорится в обращении.

В посольстве подчеркивают, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается незыблемой.