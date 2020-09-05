Пожары на Луганщине продолжают тушить, угрозы населенным пунктам нет, – ГСЧС

Пожар вблизи села Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован. Спасатели продолжают тушить еще три очага возгорания. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Луганской области.

«4 сентября в 15:30 пожар 2 участков сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (поселки Лобачево и Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ГСЧС, 4 сентября в 21:50 между поселками Лобачево Новоайдарского района и Айдар Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива.

«По состоянию на 7:00 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи Лобачево», – добавили в ведомстве.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 человек личного состава и 38 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района. В тот же день в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что владельцы полностью уничтоженных домов во время новых пожаров в Луганской и Харьковской областях получат максимальную компенсацию – примерно 300 тыс. грн.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что причиной возникновения масштабных пожаров в Луганской области является умышленный поджог в районе нескольких прифронтовых населенных пунктов.