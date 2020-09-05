Славянск принимает поздравления с 375-летием города

Сегодня, 5 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) отмечают 375 лет со дня основания города. Свое поздравление славянцам адресовал глава Донецкой обгосадминистрации Павел Кириленко.

«За 375 лет своего существования Славянск прошел путь от небольшой казацкой крепости к развитому городу. Славянск помнит и времена больших достижений, и времена страшных трагедий. К сожалению, и в мирные времена независимой Украины в ваши дома пришла коварная война, но несмотря на ужасы оккупации вы выстояли и возродили город», – написал Павел Кириленко в Facebook.

Он отметил, что в 2014-м году «вся страна с болью в сердце следила за событиями в Славянске».

«Волонтеры, военные и просто неравнодушные граждане делали все возможное, чтобы вернуть мир и спокойствие, выгнать российских оккупантов и плечом к плечу строить прочную самостоятельную европейскую Украину. Город выстоял и вернул себе статус курорта и столицы украинской керамики. Вместе мы сможем сделать Славянск и Донбасс современными и развитыми, привлекательными для гостей со всего мира», – подчеркнул глава области.

Городской голова Славянска Вадим Лях в своем поздравлении жителям города отметил, что этот день «объединяет всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал когда-то, чтобы остаться навсегда в городе с особым колоритом, традициями и славной историей».

«Все достижения, которыми богат город, состоят из ежедневного труда, знаний и талантов его жителей. Спасибо всем жителям, которые неравнодушны к судьбе родного города, тем, кто своим ежедневным трудом меняет жизнь к лучшему. В эти непростые времена нам так важно быть единой, сплоченной семьей, иметь разные мнения и взгляды, но уметь слышать друг друга, находить компромиссы и достигать желаемых целей», – акцентировал Вадим Лях.

Напомним, 5 сентября в Славянске планируются праздничные мероприятия к 375-летию города: концерт и салют, «Фестиваль еды», прочие мероприятия. Празднование будет проходить на двух площадках – в парке Шелковичном и на центральной площади.

Национальный банк Украины к 375-летию Славянска выпустит коллекционную монету.