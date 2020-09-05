Танки, гаубицы, «Грады»: ОБСЕ фиксирует тяжелое вооружение НВФ вблизи линии разграничения

На неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса фиксируется тяжелое вооружение вблизи линии разграничения, которое должно быть отведено. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщается, по данным отчетов СММ ОБСЕ, опубликованных в течение этой недели, во время выполнения наблюдательного полета БПЛА миссии ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области было зафиксировано вооружение с нарушением линии отведения:

на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка – 12 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 9 буксируемых гаубиц (Д-30А «Жаба», 122 мм);

на учебном полигоне вблизи населенного пункта Миусинск – 1 реактивная система залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм);

вблизи населенного пункта Хрустальный (до переименования – Красный Луч) – 20 реактивных систем залпового огня (9K51, БМ-21 «Град», 122 мм).

Также зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отведения, но за пределами выделенных мест хранения в Луганской области:

на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка – 17 танков, 3 зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»);

на учебном полигоне вблизи населенного пункта Круглик – 25 танков;

вблизи населенного пункта Лутугино – 10 танков;

на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск – 9 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Жаба», 122 мм), 1 танк (Т-64), 4 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10»).

«Приведенные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня», – подчеркивает украинская сторона СЦКК.