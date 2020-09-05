Через КПВВ «Новотроицкое» супруги пытались перевезти коллекцию медалей (Фото)

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) пограничники выявили коллекцию медалей, которую пыталась провезти на неподконтрольную территорию супружеская пара. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает Госпогранслужба Украины.

«4 сентября через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Украины на автомобиле "ВАЗ" следовала супружеская пара. Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителей ГФС выявлена скрытая под задним сиденьем коллекция предметов антиквариата», – говорится в сообщении.

По словам супругов, они скупали предметы старины на интернет-аукционах и «блошиных рынках», а планировали их реализовать в Донецке.

Чтобы «решить» вопрос с перемещением ценностей, они предложили пограничникам 500 долл. США. Правоохранители попытку подкупа задокументировали и вызвали сотрудников полиции.