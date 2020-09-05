В «ЛНР» зарегистрировали 731 случай заражения COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 731 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

За минувшие сутки добавилось 6 новых случаев.

«Всего по состоянию на 09:00 5 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 731. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 630 человек», – уверяют в «минздраве».

С начала пандемии медики «республики» зафиксировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 сентября в Украине COVID-19 заболели 133 787 человек (61 649 пациентов – выздоровели, 2 811 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 591 случай (выздоровели – 1 059 пациентов, летальных случаев – 22), Луганской области – 415 случаев (выздоровели – 216 пациента, летальных случаев – 3).

В «ДНР» – 2 670 заразившихся (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148).