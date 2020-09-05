Протестовал против пыток: Пленник «ДНР» Григорий Синченко изрезал себе вены

Украинский патриот Григорий Синченко, которого трижды задерживали и брали в плен в «ДНР», из-за пыток в Донецком СИЗО вскрыл себе вены. Об этом сообщила его мать Татьяна Гулевская, передает «Укринформ».

«Его зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток», – рассказала Татьяна Гулевская.

По ее словам, Григорий сейчас находится в больнице при СИЗО, в одиночной камере. Она добавила, что от сына ей стало известно, что к пыткам и избиению причастен следователь Станислав Кошевой.

Как сообщалось ранее, 25-летний Григорий Синченко был арестован в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в «партизанской деятельности», хранении оружия, подрывах вышки «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Синченко имеет инвалидность III группы. В плену его подвергали пыткам: по словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое. В декабре 2017-го Синченко освободили в результате обмена пленными и передали украинской стороне.

Но Синченко вернулся в Донецк. И в октябре 2019 года его снова задержали «спецслужбы ДНР». В мае этого года он совершил побег, но не смог выбраться из Донецка и снова был задержан. Татьяна Гулевская подозревает, что ее сына сдали те, к кому он обращался за помощью.