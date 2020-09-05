RU
Все новости

На Донетчине задержали еще одного «дежурного» блокпоста «ДНР»

05.09.20 15:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Оперативники Краматорского пограничного отряда выявили 34-летнего местного жителя, который ранее участвовал в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Мужчину задержали 4 сентября.

«В ходе дальнейшей проверки установлено, что летом 2014 года этот гражданин проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверки документов на блокпосту, расположенном в городе Краматорск», – говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности»).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк