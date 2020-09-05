Юбилей города: Константиновка отмечает 150-летие

Сегодня, 5 сентября, Константиновка (Донецкая обл.) отмечает свое 150-летие. Отсчет истории города начинается с открытия станции «Константиновка» на Курско – Харьковско – Азовской железной дороге, которое торжественно состоялось в январе 1870 года.

Сове поздравление жителям города адресовал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«За 150 лет Константиновка прошла долгий путь преобразований. Вы создали мощную промышленность, воспитали сотни выдающихся людей, прославивших родной город далеко за пределами Украины, развивали его и собственными руками творили историю», – говорится в тексте поздравления.

Павел Кириленко отметил, что во время боевых действий на Донбассе Константиновка стала настоящим плацдармом украинской армии. «Благодаря совместным действиям украинских военных и патриотов оккупанты не смогли закрепиться в городе, и вы не знаете ужасы российской агрессии», – подчеркнул Кириленко.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем возродить промышленную славу Константиновки, что позволит развивать город и ежедневно делать его лучше», – заключил глава Донецкой ОГА.

В течение дня в городе идут праздничные мероприятия, вечером в парке культуры и отдыха Константиновки состоится праздничный концерт с участием звезд украинской эстрады.

Напомним, сегодня в Славянске (Донецкая обл.) отмечают 375 лет со дня основания города.